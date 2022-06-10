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ПОЛИТИКА

"Координируем шаги". Зеленский обсудил с Макроном путь Украины в ЕС

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Зеленский (справа) обсудил с Макроном дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности
Зеленский (справа) обсудил с Макроном дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, одной из тем беседы была евроинтеграция Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности, – написал Зеленский. – Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги".

Зеленский и Макрон договорились поддерживать связь, в частности, с учетом мнения, которое даст Еврокомиссия по заявке Украины на вступление в Евросоюз, и обсуждения, которое последует на Европейском совете 23-го и 24 июня, отмечается на сайте Елисейского дворца по итогам разговора двух президентов.

Макрон расспросил Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи, рассказала его пресс-служба.

"Он сказал президенту Зеленскому, что Франция останется мобилизированной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение", – подчеркивается в сообщении Елисейского дворца.

Макрон говорил 9 мая, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил создать новое, менее формальное, политическое сообщество, которое помогло бы Киеву быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Теги: Украина, Франция, переговоры, вооружение, военная помощь, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, президент, Евросоюз, Эммануэль Макрон, членство, ЕС
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