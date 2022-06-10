"Координируем шаги". Зеленский обсудил с Макроном путь Украины в ЕС

Зеленский (справа) обсудил с Макроном дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности, – написал Зеленский. – Отдельное внимание – пути Украины в ЕС, координируем шаги".

Провів чергову телефонну розмову з Президентом * @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку * та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до #ЄС, координуємо кроки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022

Зеленский и Макрон договорились поддерживать связь, в частности, с учетом мнения, которое даст Еврокомиссия по заявке Украины на вступление в Евросоюз, и обсуждения, которое последует на Европейском совете 23-го и 24 июня, отмечается на сайте Елисейского дворца по итогам разговора двух президентов.

Макрон расспросил Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи, рассказала его пресс-служба.

"Он сказал президенту Зеленскому, что Франция останется мобилизированной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение", – подчеркивается в сообщении Елисейского дворца.

Макрон говорил 9 мая, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил создать новое, менее формальное, политическое сообщество, которое помогло бы Киеву быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.