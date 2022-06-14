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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно современное противоракетное оружие, затягивание с его поставками не имеет оправданий – Зеленский

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В противоракетном оружии Украина нуждается больше всех в Европе, отметил Зеленский
В противоракетном оружии Украина нуждается больше всех в Европе, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украине необходимо противоракетное оружие для противостояния российской агрессии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 14 июня. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента, а текст размещен на его сайте.

"Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам. Часть ракет, которые оккупанты направили против наших городов, удалось сбить. И это – спасенные жизни. Это спасенная инфраструктура. Но удалось сбить только часть. К сожалению, есть жертвы, есть разрушения. Сегодня удар был по Львовской и Тернопольской областям. И мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что потребность в противоракетном оружии у Украины сейчас "самая большая в Европе".

"Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения", – объяснил президент.

По его словам, на этой неделе "будет много разных важных переговоров – и не только с европейскими политиками, которым по силам придать Украине современные противоракетные системы".

"Даже несмотря на то, что современных ракет у России с каждым днем войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется. Потому что и в России хранится еще достаточно советских типов ракет, которые даже еще опаснее. Они в разы менее точные, а значит, в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила по украинской территории 2606 разных крылатых ракет, сообщал Зеленский 12 июня.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Россия, оружие, война, переговоры, агрессия, оборона, вторжение, жертвы, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент, ракета, разрушения, инфраструктура
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