Число пострадавших в результате падения обломков сбитой ракеты оккупантов во Львовской области увеличилось до шести человек – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
"Число пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное", – написал руководитель ОВА.
По словам Козицкого, все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях – Тернопольской, Львовской и Хмельницкой – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о трех сбитых крылатых ракетах оккупантов, запущенных из акватории Черного моря.
Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок, отмечал Козицкий.