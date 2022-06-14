Число пострадавших в результате падения обломков сбитой ракеты оккупантов во Львовской области увеличилось до шести человек – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Число пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное", – написал руководитель ОВА.

По словам Козицкого, все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

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