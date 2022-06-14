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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате падения обломков сбитой ракеты оккупантов во Львовской области увеличилось до шести человек – ОВА

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Состояние пострадавших людей врачи оценивают как удовлетворительное, отметил Козицкий
Состояние пострадавших людей врачи оценивают как удовлетворительное, отметил Козицкий
Фото: Максим Козицький / Facebook

Количество пострадавших в результате падения обломков крылатой ракеты российских оккупантов, сбитой 14 июня над Золочевом Львовской области, возросло до шести человек.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Число пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное", – написал руководитель ОВА.

По словам Козицкого, все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/425454082922500

Контекст:

Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях – Тернопольской, Львовской и Хмельницкой – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о трех сбитых крылатых ракетах оккупантов, запущенных из акватории Черного моря.

Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок, отмечал Козицкий.

Теги: Россия, Украина, ПВО, Львовская область, Львовская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, ракета, ранение, Максим Козицкий, российские оккупанты
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