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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок – ОВА

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Обломки ракеты упали на кирпичный завод
Обломки ракеты упали на кирпичный завод
Фото: Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) / Telegram

14 июня в Золочеве Львовской области в результате падения обломков сбитой российской ракеты ранения получили четыре человека, среди них – ребенок.

Об этом глава Львовской областной государственной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram. 

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод. Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести", – написал он. 

По информации Козицкого, ракета летела с юго-восточного направления. Более точных данных он не привел. Сегодня утром силы ПВО сбили над Одесской областью две российские ракеты, которые были запущены с территории оккупированного Крыма

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил в Telegram, что сейчас в Черном море находятся четыре вражеских корабля с суммарным ракетным залпом в 32 ракеты, а также три больших десантных корабля. 

Контекст:

Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях, в том числе Львовской, силы ПВО сбили российские ракеты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ПВО, Львовская область, ракеты, пострадавшие, ребенок, Максим Козицкий, крылатая ракета, Сергей Братчук
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