Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок – ОВА

Об этом глава Львовской областной государственной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.
"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод. Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести", – написал он.
По информации Козицкого, ракета летела с юго-восточного направления. Более точных данных он не привел. Сегодня утром силы ПВО сбили над Одесской областью две российские ракеты, которые были запущены с территории оккупированного Крыма.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил в Telegram, что сейчас в Черном море находятся четыре вражеских корабля с суммарным ракетным залпом в 32 ракеты, а также три больших десантных корабля.
Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях, в том числе Львовской, силы ПВО сбили российские ракеты.