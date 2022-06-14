Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок – ОВА

Об этом глава Львовской областной государственной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод. Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести", – написал он.

По информации Козицкого, ракета летела с юго-восточного направления. Более точных данных он не привел. Сегодня утром силы ПВО сбили над Одесской областью две российские ракеты, которые были запущены с территории оккупированного Крыма.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил в Telegram, что сейчас в Черном море находятся четыре вражеских корабля с суммарным ракетным залпом в 32 ракеты, а также три больших десантных корабля.