Сегодня ночью РФ нанесла удар по Житомирской области, самолеты вылетели из Беларуси – Генштаб

По словам Громова, ночью из Беларуси вылетели два самолета Су-34 и один самолет Су-30, они атаковали Украину Скриншот: Ukrinform TV / YouTube

"Относительно направления Беларуси. Наступательных группировок противника тоже там не создано. Но, например, сегодня с одного из аэродромов из Республики Беларусь противник – вооруженные силы РФ – поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины. [...] 1.15, Житомирский регион, ракетный удар, крылатая ракета Х-59. Два самолета были привлечены из района Мозыря Гомельской области, Республика Беларусь, аэродром Барановичи. Два самолета Су-34 и один самолет Су-30", – сообщил Громов.

Беларусь продолжает предоставлять России свою территорию как плацдарм для агрессии против Украины, подчеркнул он.

Согласно сообщению главы Житомирской областной государственной (военной) администрации Виталия Бунечко, ракеты поразили многоэтажный дом в городе Новоград-Волынский. Информации о раненых и погибших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)