В ночь на 23 мая оккупанты обстреляли Коростень – глава Житомирской ОВА

"Около 2.00 и около 4.00 [23 мая] произошли взрывы в Коростене. В 4.00 "прилет" в железнодорожную инфраструктуру. В 2.00 работала ПВО и упала "болванка" в один из жилых массивов. Нет значительных повреждений. И самое главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бунечко напомнил, что днем 22 мая оккупанты обстреляли также Малин Житомирской области. Погиб один человек – сотрудник "Укрзалізниці", четверо были ранены. Повреждены около 150 домов, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия, сообщал мэр города Александр Ситайло.

Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало, что Житомирская область была атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования".