В результате удара по Малину Житомирской области погиб сотрудник "Укрзалізниці", еще четверо человек ранены – мэр

Он отметил, что удар был нанесен около 13.30.

"Поврежден объект инфраструктуры "Укрзалізниці", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший. Это работник "Укрзалізниці". Родным и близким выражаю искренние соболезнования", – сказал Ситайло.

Мэр добавил, что четверо человек ранены. Трое из них – сотрудники "Укрзалізниці", один – житель Малина.

"Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", – сказал он.

Ситайло также сообщил, что около 19.00 был локализован и ликвидирован пожар.

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