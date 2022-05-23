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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара по Малину Житомирской области погиб сотрудник "Укрзалізниці", еще четверо человек ранены – мэр

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Ситайло рассказал о последствиях обстрела Малина
Ситайло рассказал о последствиях обстрела Малина
Фото: Малинська міська рада / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов по Малину Житомирской области 22 мая погиб сотрудник "Укрзалізниці". Об этом рассказал мэр города Александр Ситайло в видеообращении, опубликованном в Facebook вечером в воскресенье.

Он отметил, что удар был нанесен около 13.30.

"Поврежден объект инфраструктуры "Укрзалізниці", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший. Это работник "Укрзалізниці". Родным и близким выражаю искренние соболезнования", – сказал Ситайло.

Мэр добавил, что четверо человек ранены. Трое из них – сотрудники "Укрзалізниці", один – житель Малина.

"Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", – сказал он.

Ситайло также сообщил, что около 19.00 был локализован и ликвидирован пожар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало, что Житомирская область была атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования".

https://www.facebook.com/100007111728752/videos/534064008178047/

Контекст:

Малин неоднократно попадал под атаки российских оккупантов. В частности, в марте в результате авиаудара РФ в городе погибло пять человек, из них двое детей. В городе к началу мая 500 объектов были повреждены, более 100 уничтожены, среди них 70% – жилищный фонд, говорил Ситайло "Житомир.info".

Оккупанты обстреливали Малин 20 мая. Тогда был поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Несколько человек получили ранения.

Инфраструктуре Житомирской области с 24 февраля, по предварительной оценке Бунечко, нанесен ущерб на 2,5 млрд грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Житомирская область, Малин, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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