В результате удара по Малину Житомирской области погиб сотрудник "Укрзалізниці", еще четверо человек ранены – мэр

Он отметил, что удар был нанесен около 13.30.
"Поврежден объект инфраструктуры "Укрзалізниці", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший. Это работник "Укрзалізниці". Родным и близким выражаю искренние соболезнования", – сказал Ситайло.
Мэр добавил, что четверо человек ранены. Трое из них – сотрудники "Укрзалізниці", один – житель Малина.
"Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", – сказал он.
Ситайло также сообщил, что около 19.00 был локализован и ликвидирован пожар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало, что Житомирская область была атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования".
Малин неоднократно попадал под атаки российских оккупантов. В частности, в марте в результате авиаудара РФ в городе погибло пять человек, из них двое детей. В городе к началу мая 500 объектов были повреждены, более 100 уничтожены, среди них 70% – жилищный фонд, говорил Ситайло "Житомир.info".
Оккупанты обстреливали Малин 20 мая. Тогда был поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Несколько человек получили ранения.
Инфраструктуре Житомирской области с 24 февраля, по предварительной оценке Бунечко, нанесен ущерб на 2,5 млрд грн.