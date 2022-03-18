С начала нападения России в Житомирской области погибло 43 человека, в том числе трое детей

"20 из них – гражданские лица, которые не имели отношения к каким-либо военным объектам. Более того, эта война уже отняла жизни трех детей [которые жили в Житомирской области]. Травмировано 62 жителя области, из-под завалов и с пожаров, вызванных бомбежками, спасены 20 человек", – рассказал Бунечко.

Он сообщил, что в целом за первые 20 дней войны по территории региона оккупанты нанесли 57 ракетно-бомбовых ударов.

В течение следующего после публикации статистики дня, как уточнил Бунечко в другом посте, в Житомирской области было зафиксировано "всего четыре обстрела", обошлось без жертв.

В результате российской агрессии в регионе разрушены или повреждены более 200 зданий. В частности, разрушены более 60 домов, три общежития и два учебных учреждения; повреждены более 70 домов, 41 учебное заведение, девять больниц, включая областной перинатальный центр, 30 административных и промышленных зданий.

В видеообращении Бунечко подчеркнул, что цель РФ – уничтожение совсем не военных объектов, а гражданских. В частности, он сообщил, что оккупанты нанесли авиационный удар по двум бумажным фабрикам в Малине. "Это были бюджетообразующие предприятия как Малинской общины, так и области в целом", – сказал глава региона.

"Каждое из этих военных преступлений тщательно документируется Нацполицией, Службой безопасности Украины и прокуратурой. И вскоре эти материалы станут предметом рассмотрения трибунала в Гааге", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)