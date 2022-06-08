Псевдоним Победа. СБУ задержала агента военной разведки РФ, которая передавала оккупантам данные о ВСУ в Житомирской области

Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания о своей противоправной деятельности, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что женщина "выражала агрессивную пророссийскую позицию и распространяла антиукраинский контент" в запрещенных в Украине соцсетях, там ее и приметил сотрудник подразделения разведки вооруженных сил (ВС) РФ. Оккупанты присвоили агенту из украинского села псевдоним Победа, рассказали в СБУ.

"После начала полномасштабного вторжения России в северные районы Житомирской области женщина получила подробные инструкции от куратора относительно способов сбора и передачи необходимых им данных. Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В частности, оккупантов интересовало местонахождение военных объектов и складов вооружения, информация о подразделениях ВСУ, их численность, виды вооружений, места дислокации и направления перемещения, в первую очередь по железной дороге. Также оккупанты просили в агента сообщить геолокационные данные о местах временного пребывания украинских военных и местной теробороны.

"По собственной инициативе женщина передавала стране-агрессору также данные об укрытиях или подвальных помещениях зданий, – подчеркнули в СБУ. – В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами военной разведки России. Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания о своей противоправной деятельности".

Правоохранители задокументировали не менее 10 фактов передачи собранной информации оккупантам, отметил пресс-центр Офиса генпрокурора. Задержанной женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

"Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения", – резюмировали в СБУ.

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