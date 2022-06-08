В Киеве получил восемь лет тюрьмы корректировщик российского огня – СБУ

По данным СБУ, мужчина еще в 2014 году был завербован Россией и получил паспорт РФ Фото: ssu.gov.ua

"В Киеве к восьми годам заключения приговорен российский агент, корректировавший вражеские ракетные обстрелы по объектам энергетики и водоснабжения. Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ в мае этого года", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчину завербовали еще в 2014 году. Тогда же он получил российский паспорт и был переведен россиянами в "режим ожидания", а с начала полномасштабной войны начал сотрудничать с оккупантами.

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