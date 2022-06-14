Над Одесской областью сбили две российские ракеты, запущенные из Крыма

"Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Все ли ракеты удалось сбить украинской ПВО, в сообщении не уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)