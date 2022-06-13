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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поздравили с Днем России". Украинские военные сбили под Изюмом вражеский Су-34 – ВС ВСУ

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Самолеты оккупантов залетели в зону поражения украинской ПВО, сообщили в ВС ВСУ
Самолеты оккупантов залетели в зону поражения украинской ПВО, сообщили в ВС ВСУ
Фото: mil.ru (архив)

Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили 12 июня в районе Изюма Харьковской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщило в Facebook командование ВС ВСУ.

По информации командования, российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников.

"После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. "Не х...й шастать!" – ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с Днем России", – говорится в сообщении. 

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Информация о том, удалось ли выжить вражеским пилотам, уточняется.

В командовании добавили, что в тот же день зенитное ракетное подразделение сбило российский беспилотник "Орлан-10", а ударная авиация Воздушных сил совершила несколько авианалетов на позиции оккупационных войск.

"Были нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/393708592797095

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на утро 13 июня, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, армия оккупантов потеряла в Украине 213 самолетов и 178 вертолетов

Теги: самолет, ПВО, беспилотники, истребители, самолеты, война России против Украины, Су-34, Воздушные силы Украины
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