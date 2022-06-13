"Поздравили с Днем России". Украинские военные сбили под Изюмом вражеский Су-34 – ВС ВСУ

По информации командования, российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников.

"После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. "Не х...й шастать!" – ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с Днем России", – говорится в сообщении.

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Информация о том, удалось ли выжить вражеским пилотам, уточняется.

В командовании добавили, что в тот же день зенитное ракетное подразделение сбило российский беспилотник "Орлан-10", а ударная авиация Воздушных сил совершила несколько авианалетов на позиции оккупационных войск.

"Были нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)