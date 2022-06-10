В переговорах с партнерами о ПВО для Украины есть прогресс – Вениславский

Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Прогресс есть, и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Это двигается, не так быстро, как хотелось бы, но двигается", – сказал Вениславский.
Он выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит такие системы ПВО, "которые точно смогут сделать невозможными даже те авиационные удары, которые сейчас наносятся в непосредственной близости к линии фронта".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просила НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.
Украина рассматривала и альтернативные способы закрытия неба. Например, передачу от союзников самолетов для украинских военных. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.
Рассматривался вопрос о передаче Украине от западных партнеров истребителей МиГ-29 советского производства, которыми умеют управлять украинские пилоты. Однако 10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции. По данным The Wall Street Journal, отправку польских самолетов в Украину запретил лично президент США Джо Байден.
Украина больше не просит западные страны закрыть небо – это "закрытый вопрос", говорил в конце апреля советник главы ОП Алексей Арестович – но по-прежнему призывает предоставить ей боевые самолеты и средства ПВО / ПРО для защиты неба.
В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал отправить системы ПВО IRIS-T, с помощью которых, по его словам, Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Но, как отметили в минобороны Германии, их поставка "может занять месяцы".