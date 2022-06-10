В переговорах с партнерами о ПВО для Украины есть прогресс – Вениславский

По словам Вениславского, вопрос о ПВО для Украины двигается "не так быстро, как хотелось бы, но двигается" Фото: president.gov.ua

"Прогресс есть, и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Это двигается, не так быстро, как хотелось бы, но двигается", – сказал Вениславский.

Он выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит такие системы ПВО, "которые точно смогут сделать невозможными даже те авиационные удары, которые сейчас наносятся в непосредственной близости к линии фронта".