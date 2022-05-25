Зеленский: Мы не забыли вопрос закрытия неба

Украина долго боролась за закрытие неба, но после ряда отказов этот вопрос ушел из повестки дня Фото: EPA

"Мы боролись с вопросом о закрытии неба. И так, знаете, шаг за шагом этот вопрос забыли. Кто-то забыл – мы не забыли. С неба прилетает ежедневно, и мы ничего тут не забыли", – сказал президент.

Он назвал этот пример в числе других, показывающих, почему, на его взгляд, у Запада "нет уверенности в себе".

"Почему не закрывают небо? Сказали: "Будет война НАТО против России". "Окей, – сказали мы, – тогда давайте нам самолеты. Это ж не будет война НАТО против России?" Но самолеты не прилетели. Так это происходит. И так в каждом направлении", – подчеркнул Зеленский.

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