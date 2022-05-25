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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы не забыли вопрос закрытия неба

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Украина долго боролась за закрытие неба, но после ряда отказов этот вопрос ушел из повестки дня
Украина долго боролась за закрытие неба, но после ряда отказов этот вопрос ушел из повестки дня
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине "не забыли" проблему закрытия неба, о котором в первые месяцы полномасштабного вторжения Украина просила НАТО. Об этом он сказал 25 мая, выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Видео опубликовал в YouTube Офис президента.

"Мы боролись с вопросом о закрытии неба. И так, знаете, шаг за шагом этот вопрос забыли. Кто-то забыл – мы не забыли. С неба прилетает ежедневно, и мы ничего тут не забыли", – сказал президент.

Он назвал этот пример в числе других, показывающих, почему, на его взгляд, у Запада "нет уверенности в себе".

"Почему не закрывают небо? Сказали: "Будет война НАТО против России". "Окей, – сказали мы, – тогда давайте нам самолеты. Это ж не будет война НАТО против России?" Но самолеты не прилетели. Так это происходит. И так в каждом направлении", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просила НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону – запрет на нахождение авиации над территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Все самолеты, оказавшиеся без разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. Например, передачу от союзников самолетов для украинских военных. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

Рассматривался вопрос о передаче Украине от западных партнеров истребителей МиГ-29 советского производства, которыми умеют управлять украинские пилоты. Однако 10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.

16 марта Столтенберг повторил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить украинские города от российских бомбардировок.

В конце апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вопрос закрытия неба над Украиной силами НАТО уже не актуален. "Нет, это закрытый вопрос. То, что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", – сказал он.

Теги: НАТО, авиация, ПВО, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины
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