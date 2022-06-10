Сенатор США Роузен призвала найти способы поставить Украине истребители и ПВО

Она рассказала, что участвовала в поездке двухпартийной делегации Конгресса США в Германию и Польшу. Среди целей этого визита были необходимость продемонстрировать единство с Украиной и союзниками по НАТО, лучше проработать реакцию США на российскую агрессию, узнать больше о том, как Конгресс может поддержать украинский народ. Также сенаторы встретились с украинскими беженцами.

"Поездка показала мне, что мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свое небо и защитить свой народ от дальнейшего насилия... Что касается летальной помощи, нам необходимо найти новые и креативные способы, чтобы обеспечить Украину истребителями, беспилотниками и средствами ПВО, включая ракеты Stinger. Мы также должны продолжать предоставлять противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование, чтобы помочь украинскому народу защититься от этого насильственного вторжения", – считает Роузен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)