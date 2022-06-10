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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенатор США Роузен призвала найти способы поставить Украине истребители и ПВО

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Роузен: Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свое небо и свой народ
Роузен: Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свое небо и свой народ
Фото: Sen. Jacky Rosen / Facebook

США должны найти способ обеспечить Украину истребителями, системами ПВО и другим вооружением, необходимым в войне с Россией, считает сенатор-демократ от штата Невада Жаклин (Джеки) Роузен. Об этом она сказала 9 июня в комментарии Guildhall.

Она рассказала, что участвовала в поездке двухпартийной делегации Конгресса США в Германию и Польшу. Среди целей этого визита были необходимость продемонстрировать единство с Украиной и союзниками по НАТО, лучше проработать реакцию США на российскую агрессию, узнать больше о том, как Конгресс может поддержать украинский народ. Также сенаторы встретились с украинскими беженцами.

"Поездка показала мне, что мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свое небо и защитить свой народ от дальнейшего насилия... Что касается летальной помощи, нам необходимо найти новые и креативные способы, чтобы обеспечить Украину истребителями, беспилотниками и средствами ПВО, включая ракеты Stinger. Мы также должны продолжать предоставлять противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование, чтобы помочь украинскому народу защититься от этого насильственного вторжения", – считает Роузен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Теги: США, оружие, вооружение, ПВО, военная помощь, Сенат США, война России против Украины, сенатор
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