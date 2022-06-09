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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский военный самолет сбил российскую крылатую ракету в Сумской области – глава ОВА

Самолет Воздушных сил Украины сбил вражескую крылатую ракету 9 июня, отметил глава Сумской ОВА
Самолет Воздушных сил Украины сбил вражескую крылатую ракету 9 июня, отметил глава Сумской ОВА
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) 9 июня сбил российскую крылатую ракету над территорией Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Над Роменским районом сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!", – написал Живицкий.

Руководитель ОВА также опубликовал фото остатков от российской ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/446323530829285

Контекст:

Часть Сумской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, самолет, украинский военный, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, ракета, Воздушные силы Украины, Дмитрий Живицкий, крылатая ракета, российские оккупанты
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