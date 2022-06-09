Украинский военный самолет сбил российскую крылатую ракету в Сумской области – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Над Роменским районом сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!", – написал Живицкий.

Руководитель ОВА также опубликовал фото остатков от российской ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.