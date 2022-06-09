ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сосредоточили до трех БТГр напротив Черниговской и Сумской областей – Госпогранслужба

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей, отметили в ГПСУ
Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей, отметили в ГПСУ
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.

Об этом 8 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. По информации Генштаба ВСУ, это около трех батальонно-тактических групп. В то же время мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины", – сказал Демченко.

Он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы двух областей, подвергая опасности мирное население.

Так, за последние шесть дней зафиксировано более 70 обстрелов этих территорий, из них более 50 – из артиллерии, остальные из стрелкового оружия и авиации, резюмировал Демченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской и Сумской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, авиация, Госпогранслужба, ГПСУ, Черниговская область, артиллерия, вторжение, батальон, обстрелы, война России против Украины, демонстрация, население, спикер, брифинг, Андрей Демченко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам
Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России
Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой
Брежнева показала фото 70-летней матери
Брежнева показала фото 70-летней матери
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (183336)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (115481)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (91020)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (84926)
5
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (71481)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (63863)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (47458)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (27032)
 
 
 
 