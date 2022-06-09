Российские оккупанты сосредоточили до трех БТГр напротив Черниговской и Сумской областей – Госпогранслужба

Об этом 8 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. По информации Генштаба ВСУ, это около трех батальонно-тактических групп. В то же время мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины", – сказал Демченко.

Он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы двух областей, подвергая опасности мирное население.

Так, за последние шесть дней зафиксировано более 70 обстрелов этих территорий, из них более 50 – из артиллерии, остальные из стрелкового оружия и авиации, резюмировал Демченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)