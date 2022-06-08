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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разрушили помещение подразделения Госпогранслужбы в Сумской области

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Во время полномасштабного вторжения России в Украину помещение не использовалось, отметили в ГПСУ
Во время полномасштабного вторжения России в Украину помещение не использовалось, отметили в ГПСУ
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 8 июня около 12.00 обстреляли пограничную деревню в Шосткинском районе Сумской области, разрушив помещение Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Об этом сообщается в Telegram ГПСУ.

"Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Данное помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось", – говорится в сообщении.

По словам главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Живицкого, оккупанты 8 июня (по состоянию на 20.30) несколько раз открывали огонь по территории региона.

"После 11.00 – минометный обстрел Эсманской общины. Около 10 прилетов. После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской общин. Работали из минометов и крупнокалиберных пулеметов", – написал Живицкий в Facebook.

Около 15.00 были зафиксированы еще шесть прилетов по территории Середино-Будской общины. Также прослушивались пулеметные очереди. В результате обстрела повреждено хозяйственное гражданское сооружение.

Кроме того, после 16.00 самолеты оккупантов нанесли два авиаудара по Краснопольской общине, отметил руководитель ОВА.

"Ранен один человек и уничтожен один автомобиль", – подчеркнул Живицкий.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/445679690893669

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, самолет, Госпогранслужба, ГПСУ, вторжение, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, мигранты, Шостка, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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