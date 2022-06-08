Оккупанты разрушили помещение подразделения Госпогранслужбы в Сумской области

Во время полномасштабного вторжения России в Украину помещение не использовалось, отметили в ГПСУ Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом сообщается в Telegram ГПСУ.

"Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Данное помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось", – говорится в сообщении.

По словам главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Живицкого, оккупанты 8 июня (по состоянию на 20.30) несколько раз открывали огонь по территории региона.

"После 11.00 – минометный обстрел Эсманской общины. Около 10 прилетов. После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской общин. Работали из минометов и крупнокалиберных пулеметов", – написал Живицкий в Facebook.

Около 15.00 были зафиксированы еще шесть прилетов по территории Середино-Будской общины. Также прослушивались пулеметные очереди. В результате обстрела повреждено хозяйственное гражданское сооружение.

Кроме того, после 16.00 самолеты оккупантов нанесли два авиаудара по Краснопольской общине, отметил руководитель ОВА.

"Ранен один человек и уничтожен один автомобиль", – подчеркнул Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)