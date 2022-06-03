Россия обстреляла из минометов и артиллерии пограничные территории Черниговской области – ОК "Север"

С 4.42 до 5.15 наблюдатели зафиксировали на направлении населенного пункта Каменская Слобода более 40 взрывов из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.
"Потерь среди личного состава и техники нет. Информации относительно погибших и раненых среди местного населения и повреждения гражданской инфраструктуры не поступало", – уточнили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую области с российской территории.