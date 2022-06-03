Россия обстреляла из минометов и артиллерии пограничные территории Черниговской области – ОК "Север"

С 4.42 до 5.15 наблюдатели зафиксировали на направлении населенного пункта Каменская Слобода более 40 взрывов Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

С 4.42 до 5.15 наблюдатели зафиксировали на направлении населенного пункта Каменская Слобода более 40 взрывов из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Информации относительно погибших и раненых среди местного населения и повреждения гражданской инфраструктуры не поступало", – уточнили в командовании.

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