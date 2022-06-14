Силы ПВО сбили крылатые ракеты над тремя областями Украины – данные ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал в Telegram, что одну ракету сбили над городом Золочев Львовской области.
"В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о потерпевших уточняется", – отметил он.
Еще одну ракету сбили в Хмельницкой области, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий.
Обломки ракеты упали в поле, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, обломки ракеты сейчас ищут, написал он в Telegram.
В Тернопольской области ПВО сработала по нескольким ракетам, сообщил глава ОВА Владимир Труш.
"Специалисты выехали на места взрывов. Предварительно – жертв и разрушений нет", – отметил он.
Воздушная тревога сегодня после полудня была объявлена в большинстве регионов Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром силы ПВО сбили две российские ракеты над Одесской областью. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.
С начала масштабного вторжения Россия выпустила по Украине 2606 разных крылатых ракет, сообщал 12 июня президент Украины Владимир Зеленский.