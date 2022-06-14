Силы ПВО сбили крылатые ракеты над тремя областями Украины – данные ОВА

Силы ПВО сбили российские ракеты, по предварительной информации, жертв нет Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал в Telegram, что одну ракету сбили над городом Золочев Львовской области.

"В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о потерпевших уточняется", – отметил он.

Еще одну ракету сбили в Хмельницкой области, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий.

Обломки ракеты упали в поле, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, обломки ракеты сейчас ищут, написал он в Telegram.

В Тернопольской области ПВО сработала по нескольким ракетам, сообщил глава ОВА Владимир Труш.

"Специалисты выехали на места взрывов. Предварительно – жертв и разрушений нет", – отметил он.

Воздушная тревога сегодня после полудня была объявлена в большинстве регионов Украины.

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