Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже около 2,6 тыс. ракет – Зеленский

Об этом, выступая на вечере TIME100 Gala, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, запись его выступления обнародовали в YouTube Офиса президента.
"За 105 дней полномасштабной войны Россия использовала против украинских городов уже около 2 тыс. 600 разных ракет. Большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, железных дорог, мостов, университетов, даже против обычных жилых домов", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 июня Зеленский сообщал, что всего с 24 февраля РФ выпустила по территории Украины 2478 ракет, большинство – по гражданским объектам. В ВМС Вооруженных сил Украины считают, что Россия уже использовала значительный объем современных ракет и теперь применяет устаревшие.