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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже около 2,6 тыс. ракет – Зеленский

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Согласно заявлению Зеленского, РФ за неделю выпустила по Украине около 100 разных ракет
Согласно заявлению Зеленского, РФ за неделю выпустила по Украине около 100 разных ракет
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, оккупационные войска РФ выпустили по территории Украины около 2,6 тыс. ракет.

Об этом, выступая на вечере TIME100 Gala, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, запись его выступления обнародовали в YouTube Офиса президента.

"За 105 дней полномасштабной войны Россия использовала против украинских городов уже около 2 тыс. 600 разных ракет. Большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, железных дорог, мостов, университетов, даже против обычных жилых домов", – сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 июня Зеленский сообщал, что всего с 24 февраля РФ выпустила по территории Украины 2478 ракет, большинство – по гражданским объектам. В ВМС Вооруженных сил Украины считают, что Россия уже использовала значительный объем современных ракет и теперь применяет устаревшие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, ракета, крылатая ракета
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