Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже около 2,6 тыс. ракет – Зеленский

Согласно заявлению Зеленского, РФ за неделю выпустила по Украине около 100 разных ракет Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Об этом, выступая на вечере TIME100 Gala, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, запись его выступления обнародовали в YouTube Офиса президента.

"За 105 дней полномасштабной войны Россия использовала против украинских городов уже около 2 тыс. 600 разных ракет. Большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, железных дорог, мостов, университетов, даже против обычных жилых домов", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)