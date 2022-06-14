В Тернопольской области 14 июня был сбит ряд ракет российских оккупантов – глава ОВА

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook, рассказал глава Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.
"Был сбит ряд ракет, точно не буду говорить о количестве и комментировать, где они. Следственно-оперативная группа работает, – сказал руководитель ОВА. – В последнее время, когда звучит воздушная угроза, – это уже не перелеты через Тернопольскую область, это чистые "прилеты" в регион".
По словам начальника полиции региона Александра Богомола, одна из ракет оккупантов упала в Кременецком районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях – Тернопольской, Львовской и Хмельницкой – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о трех сбитых крылатых ракетах оккупантов, запущенных из акватории Черного моря.
Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок, отметил руководитель ОВА Максим Козицкий.
Утром силы ПВО сбили две российские ракеты над Одесской областью. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.
С начала масштабного вторжения Россия выпустила по Украине 2606 разных крылатых ракет, сообщал 12 июня президент Украины Владимир Зеленский.