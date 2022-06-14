В Тернопольской области 14 июня был сбит ряд ракет российских оккупантов – глава ОВА

Труш не назвал количество ракет оккупантов, сбитых над территорией Тернопольской области 14 июня Фото: Володимир Труш / Facebook

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook, рассказал глава Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш.

"Был сбит ряд ракет, точно не буду говорить о количестве и комментировать, где они. Следственно-оперативная группа работает, – сказал руководитель ОВА. – В последнее время, когда звучит воздушная угроза, – это уже не перелеты через Тернопольскую область, это чистые "прилеты" в регион".

По словам начальника полиции региона Александра Богомола, одна из ракет оккупантов упала в Кременецком районе.

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