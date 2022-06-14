Воздушные силы ВСУ 14 июня сбили три крылатые ракеты оккупантов

Отмечается, что российские ракеты, предположительно "Калибр", были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.
"Одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в зоне ответственности Воздушного командования "Центр", две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях – Тернопольской, Львовской и Хмельницкой – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.
Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок, отметил руководитель ОВА Максим Козицкий.
Утром силы ПВО сбили две российские ракеты над Одесской областью. Они были запущены с территории оккупированного Крыма.
С начала масштабного вторжения Россия выпустила по Украине 2606 разных крылатых ракет, сообщал 12 июня президент Украины Владимир Зеленский.