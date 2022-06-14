ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ 14 июня сбили три крылатые ракеты оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские ракеты, предположительно "Калибр", были запущены по территории Украины из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ
Российские ракеты, предположительно "Калибр", были запущены по территории Украины из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 12.20 по 13.20 14 июня сбили три крылатые ракеты российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщило командование ВС ВСУ.

Отмечается, что российские ракеты, предположительно "Калибр", были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в зоне ответственности Воздушного командования "Центр", две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/744713666546777/

Контекст:

Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В трех областях – Тернопольской, Львовской и Хмельницкой – силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА.

Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок, отметил руководитель ОВА Максим Козицкий.

Утром силы ПВО сбили две российские ракеты над Одесской областью. Они были запущены с территории оккупированного Крыма

С начала масштабного вторжения Россия выпустила по Украине 2606 разных крылатых ракет, сообщал 12 июня президент Украины Владимир Зеленский. 

Теги: Россия, Украина, ПВО, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ
"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото
"Как хорошее вино!" 47-летняя Лонгория вышла в свет в бюстгальтере. Фото
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
"Остановила полиция". Мишину оштрафовали в Бельгии. Названа сумма штрафа
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
  "Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (150036)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (117935)
3
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (98007)
4
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (74365)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (49766)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (43150)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (35346)
8
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (27943)
 
 
 
 