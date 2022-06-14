Воздушные силы ВСУ 14 июня сбили три крылатые ракеты оккупантов

Российские ракеты, предположительно "Калибр", были запущены по территории Украины из акватории Черного моря, отметило командование ВС ВСУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Отмечается, что российские ракеты, предположительно "Калибр", были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в зоне ответственности Воздушного командования "Центр", две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ", – говорится в сообщении.

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