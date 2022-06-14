"Мы – не террористы". Зеленский заявил, что Украина не намерена стрелять по российской территории

Зеленский отметил, что расстояние от ВСУ до оккупантов на украинской территории достигает 100 км и больше Фото: president.gov.ua

Журналистка задала Зеленскому вопрос, вели ли бы украинские военные стрельбу по целям на российской территории.

"Нет. Нам неинтересны обстрелы гражданских людей. Мы – не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы, мы – нормальные, здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", – ответил президент.

Он объяснил, что Украина является крупнейшей страной Европы и дистанция между украинскими военными и российскими оккупантами, которые находятся на украинской территории, доходит до 100 км и больше.

"Эта дистанция – как ее уменьшить – нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, потому что для меня лично это не "ресурс", это живые люди, и поэтому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой", – объяснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что украинцы воюют на своей земле, на оккупированной территории Украины "и не на территории российского государства".

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