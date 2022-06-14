"Мы – не террористы". Зеленский заявил, что Украина не намерена стрелять по российской территории

Журналистка задала Зеленскому вопрос, вели ли бы украинские военные стрельбу по целям на российской территории.
"Нет. Нам неинтересны обстрелы гражданских людей. Мы – не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы, мы – нормальные, здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", – ответил президент.
Он объяснил, что Украина является крупнейшей страной Европы и дистанция между украинскими военными и российскими оккупантами, которые находятся на украинской территории, доходит до 100 км и больше.
"Эта дистанция – как ее уменьшить – нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, потому что для меня лично это не "ресурс", это живые люди, и поэтому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой", – объяснил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что украинцы воюют на своей земле, на оккупированной территории Украины "и не на территории российского государства".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. В связи с этим он подчеркнул актуальность предоставления Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).
18 мая Politico со ссылкой на источники написало, что в Вашингтоне опасаются, что ВСУ ударят американскими РСЗО по территории РФ и это может затянуть конфликт.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону в том, что ВСУ не будут использовать РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.
9 июня министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что ситуация на фронте тяжелая, Украина теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.
13 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал список оружия, необходимого Украине для победы (в нем 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотников).
15 июня должно состояться третье заседание международной консультативной группы по предоставлению военной помощи Украине (так называемый Рамштайн-3). Ее участники будут обсуждать в том числе поставку оружия в Украину.