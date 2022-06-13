Оккупанты вновь ударили по Сумской области из минометов с территории РФ – Живицкий

"Ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы. Эсманская громада: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов", – написал Живицкий.
Он отметил, что оккупанты вели обстрел с территории России.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, данные уточняются.
Накануне, 12 июня, россияне также несколько раз открывали огонь по украинской территории, в частности, из гранатометов, сообщал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.