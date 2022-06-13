Оккупанты вновь ударили по Сумской области из минометов с территории РФ – Живицкий

Живицкий сообщил, что оккупанты вели обстрел с территории России Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы. Эсманская громада: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов", – написал Живицкий.

Он отметил, что оккупанты вели обстрел с территории России.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, данные уточняются.

Накануне, 12 июня, россияне также несколько раз открывали огонь по украинской территории, в частности, из гранатометов, сообщал Живицкий.

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