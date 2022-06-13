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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вновь ударили по Сумской области из минометов с территории РФ – Живицкий

Живицкий сообщил, что оккупанты вели обстрел с территории России
Живицкий сообщил, что оккупанты вели обстрел с территории России
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российский оккупанты утром 13 июня обстреляли Сумскую область из минометов. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы. Эсманская громада: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов", – написал Живицкий.

Он отметил, что оккупанты вели обстрел с территории России.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, данные уточняются.

Накануне, 12 июня, россияне также несколько раз открывали огонь по украинской территории, в частности, из гранатометов, сообщал Живицкий. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.

Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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