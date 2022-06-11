В результате российских обстрелов в Сумской области 10 июня погиб человек – глава ОВА

"После 10.00 по территории Эсманской общины из России враг открыл огонь из минометов, 10 прилетов. Разрушений и жертв нет.. Ближе к 13.00 по территории Краснопольской общины враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений", – написал глава ОВА.

Также он проинформировал, что в 17.30 войска РФ открыли минометный огонь по Великописаревской общине, было зафиксировано 18 "приходов".. Разрушений и жертв нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)