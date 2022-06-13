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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк накануне "Рамштайн-3" дал список оружия, необходимого для победы над Россией

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Гаубицы M777 (на фото) на линии фронта в районе Донецка
Гаубицы M777 (на фото) на линии фронта в районе Донецка
Фото: ЕРА

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в Twitter заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

"Говоря прямо – чтобы закончить войну, нам нужен паритет тяжелых вооружений", – написано в сообщении.

Подоляк приводит список, в нем 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотных летательных аппаратов. 

По мнению советника, поставки техники в таких объемах обеспечат Украине победу.

Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны, встреча которой состоится 15 июня в Брюсселе.

Контекст:

26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам глава Центрального командования вооруженных сил США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Следующее заседание международной контактной группы по вопросам военной помощи Украине готовятся провести 15 июня. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу". "Что касается встречи министров "Рамштайн-2", то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом. Единственное, что я хотел бы отметить, – это время. Нам это нужно на "вчера". Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Михаил Подоляк
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