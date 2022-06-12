Жданов: Я бы наносил удары по территории России, иначе мы превратимся в Израиль

"Сейчас – нет. Потому что, опять же, не хватает вооружений для того, чтобы иметь огневое превосходство перед противником. И еще один нюанс. Там вступает в силу уже политическое решение нашего президента. Примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации..." – сказал Жданов.

Он отметил, что Харьков российские войска обстреливают со своей территории.

Гордон спросил эксперта, наносил ли он бы удары по российской территории.

"Я бы наносил. [...] Да, на всю глубину досягаемости оружия надо наносить, иначе мы превратимся в Израиль – там перманентная война идет постоянно, и они живут просто в условиях войны", – ответил Жданов.

Он объяснил, что есть и юридический нюанс: в Украине военное положение (специальный закон позволяет применять Вооруженные силы Украины), а не состояние войны.

"Если бы была война объявлена, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны: уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений. Что касается ведения войны в условиях военного положения, то тут, извините, нужно политическое решение верховного главнокомандующего", – заявил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube