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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Я бы наносил удары по территории России, иначе мы превратимся в Израиль

 
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Для стрельбы по территории РФ необходимо политическое решение, считает Жданов
Для стрельбы по территории РФ необходимо политическое решение, считает Жданов
Фото: ЕРА

У Вооруженных сил Украины пока нет возможности выйти к границе России в Харьковской области. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Сейчас – нет. Потому что, опять же, не хватает вооружений для того, чтобы иметь огневое превосходство перед противником. И еще один нюанс. Там вступает в силу уже политическое решение нашего президента. Примет ли он его и будем ли мы наносить удары по территории Российской Федерации..." – сказал Жданов.

Он отметил, что Харьков российские войска обстреливают со своей территории.

Гордон спросил эксперта, наносил ли он бы удары по российской территории.

"Я бы наносил. [...] Да, на всю глубину досягаемости оружия надо наносить, иначе мы превратимся в Израиль – там перманентная война идет постоянно, и они живут просто в условиях войны", – ответил Жданов.

Он объяснил, что есть и юридический нюанс: в Украине военное положение (специальный закон позволяет применять Вооруженные силы Украины), а не состояние войны.

"Если бы была война объявлена, мы бы наносили удары, вообще ни о чем не задумываясь, потому что это входит в рамки ведения войны: уничтожение противника на всю глубину досягаемости вооружений. Что касается ведения войны в условиях военного положения, то тут, извините, нужно политическое решение верховного главнокомандующего", – заявил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. В связи с этим он подчеркнул актуальность предоставления Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

18 мая Politico со ссылкой на источники написало, что в Вашингтоне опасаются, что ВСУ ударят американскими РСЗО по территории РФ и это может затянуть конфликт.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону в том, что ВСУ не будут использовать РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, оружие, война, военные, оккупация, граница, Вооруженные силы Украины, вооружение, военное положение, вторжение, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, президент, Олег Жданов, войска, российские оккупанты
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