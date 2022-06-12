ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Чтобы взять Запорожье, России надо собрать такую же группировку, какая была 24 февраля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Оккупантам не удалось захватить Запорожье, хотя они контролируют 60% области
Оккупантам не удалось захватить Запорожье, хотя они контролируют 60% области
Фото: depositphotos.com

России нужна группировка в 150–200 тыс. солдат, чтобы взять под свой контроль Запорожье. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Жданов уверен, что оккупанты не смогут взять Запорожье под свой контроль.

"Почему? Потому что сегодня не 24 февраля. Сегодня уже построена система обороны и территориальная оборона создана. Для того, чтобы брать Запорожье, надо собирать такую же группировку, какая была 24 февраля. То есть где-то 150–200 тыс. [военныхнадо вводить с двух сторон – через Харьковскую область и через Крым", – отметил эксперт.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / Facebook
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. Запорожье россиянам взять не удалось.

В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов. 

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Запорожье, армия, война, война России против Украины, Олег Жданов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (157819)
2
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (54742)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (31581)
4
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (29719)
5
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (22046)
6
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (21973)
7
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревича обвинили в причастности к "госперевороту в Беларуси" (18604)
8
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита шокировала сеть новой стрижкой (16326)
 
 
 
 