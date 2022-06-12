Жданов: Чтобы взять Запорожье, России надо собрать такую же группировку, какая была 24 февраля

Жданов уверен, что оккупанты не смогут взять Запорожье под свой контроль.

"Почему? Потому что сегодня не 24 февраля. Сегодня уже построена система обороны и территориальная оборона создана. Для того, чтобы брать Запорожье, надо собирать такую же группировку, какая была 24 февраля. То есть где-то 150–200 тыс. [военных] надо вводить с двух сторон – через Харьковскую область и через Крым", – отметил эксперт.

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Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. Запорожье россиянам взять не удалось.

В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".