Крепости и бронеколпаки. Запорожье готовится к обороне города

"Запорожсталь" помогает военным в строительстве укреплений и фортификационных сооружений, которые помогают защищать город. Сейчас у нас есть определенная безопасность с точки зрения артиллерийских обстрелов, но остается опасность ракетных обстрелов. Для того, чтобы обезопасить наших военных, мы помогаем бронеколпаками – это новый вид укреплений, который производится из железа. Мы согласовали с военными и произвели первую партию таких колпаков, порядка 10 штук, и уже отправили их на передовую", – рассказал генеральный директор завода "Запорожсталь" Александр Мироненко.
Также, по его словам, предприятие продолжает снабжать бойцов средствами защиты – бронежилетами и касками.
"Мы уже произвели на запорожских предприятиях около 12 тыс. бронежилетов, ушедших нашим военным, и продолжаем наращивать их производство. Также компания "Метинвест" закупает каски для бойцов. То есть мы работаем не только на экономическом фронте, но и помогаем нашим воинам защищать Украину", – подчеркнул Мироненко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".