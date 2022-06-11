Крепости и бронеколпаки. Запорожье готовится к обороне города

"Запорожсталь" помогает военным в строительстве укреплений и фортификационных сооружений, которые помогают защищать город. Сейчас у нас есть определенная безопасность с точки зрения артиллерийских обстрелов, но остается опасность ракетных обстрелов. Для того, чтобы обезопасить наших военных, мы помогаем бронеколпаками – это новый вид укреплений, который производится из железа. Мы согласовали с военными и произвели первую партию таких колпаков, порядка 10 штук, и уже отправили их на передовую", – рассказал генеральный директор завода "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Также, по его словам, предприятие продолжает снабжать бойцов средствами защиты – бронежилетами и касками.

"Мы уже произвели на запорожских предприятиях около 12 тыс. бронежилетов, ушедших нашим военным, и продолжаем наращивать их производство. Также компания "Метинвест" закупает каски для бойцов. То есть мы работаем не только на экономическом фронте, но и помогаем нашим воинам защищать Украину", – подчеркнул Мироненко.

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