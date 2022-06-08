ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент в Запорожье встретился с вынужденными переселенцами из Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье
Президент подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье
Фото: metinvest.media

В Запорожской области с рабочим визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский, он посетил шелтер "Метинвеста", где разместили украинцев из Мариуполя, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Президент пообещал им, что Украина вернет все свои территории и мариупольцы вернутся в новые комфортные дома, пишет пресс-служба "Метинвеста".

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – заявил Зеленский.

Переселенцы попросили помочь с оформлением утраченных документов, а также свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях. Зеленский призвал их приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.

Сейчас жилье, еду и бытовые вещи в санатории вынужденным переселенцам бесплатно предоставляет группа "Метинвест". Президент подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье.

"Обязательно поможем вам в решении этого вопроса", – сказал Зеленский.

Контекст:

Предприятия СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны направили на помощь Украине – Вооруженным силам и гражданам – 2,4 млрд грн. Компания "Метинвест", согласно данным за начало мая, выделила 1,2 млрд грн – на эти деньги были закуплены бронежилеты, техника и каски для ВСУ и ТрО, оборудованы приюты и обеспечено питание переселенцев из горячих точек Украины, а также закуплены продукты питания для незащищенных слоев населения.

Теги: Запорожье, СКМ, Мариуполь, Метинвест, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, Владимир Зеленский, жилье, война России против Украины, документы, президент, погибшие, питание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (323898)
2
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (176206)
3
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (113160)
4
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (88010)
5
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (82672)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (62731)
7
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (55105)
8
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (45124)
 
 
 
 