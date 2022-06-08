Президент в Запорожье встретился с вынужденными переселенцами из Мариуполя

Президент подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье Фото: metinvest.media

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – заявил Зеленский.

Переселенцы попросили помочь с оформлением утраченных документов, а также свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях. Зеленский призвал их приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.

Сейчас жилье, еду и бытовые вещи в санатории вынужденным переселенцам бесплатно предоставляет группа "Метинвест". Президент подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, должны получить комфортное жилье.

"Обязательно поможем вам в решении этого вопроса", – сказал Зеленский.