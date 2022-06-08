Зеленский обсудил с Шольцем усиление оборонной поддержки Украины, продовольственную безопасность и евроинтеграцию

"Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", – написал Зеленский.
Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Обговорили посилення оборонної підтримки * , забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції * в * .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022
Пресс-служба Шольца сообщила, что он проинформировал украинского президента о его последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.
"Федеральный канцлер и президент Украины также обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они сошлись на том, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Федеральный канцлер и президент Украины также продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте", – говорится в сообщении.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле издание Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. 10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.