Зеленский обсудил с Шольцем усиление оборонной поддержки Украины, продовольственную безопасность и евроинтеграцию

"Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", – написал Зеленский.

Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Обговорили посилення оборонної підтримки * , забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції * в * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

Пресс-служба Шольца сообщила, что он проинформировал украинского президента о его последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.

"Федеральный канцлер и президент Украины также обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они сошлись на том, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Федеральный канцлер и президент Украины также продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте", – говорится в сообщении.