"Все будут отвечать". Зеленский анонсировал запуск в Украине "Книги палачей"

"На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам и преступникам из российской армии. Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся", – сказал президент.

Он отметил, что создание такой информационной системы длится уже некоторое время.

"Это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев. И такая "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись. Все будут отвечать", – заявил глава государства.