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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все будут отвечать". Зеленский анонсировал запуск в Украине "Книги палачей"

Зеленский: "Книга палачей" это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев
Зеленский: "Книга палачей" – это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев
Фото: president.gov.ua

На следующей неделе в Украине запустят "Книгу палачей" с данными о военных преступниках. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, опубликованного 7 июня.

"На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам и преступникам из российской армии. Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся", – сказал президент.

Он отметил, что создание такой информационной системы длится уже некоторое время.

"Это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев. И такая "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись. Все будут отвечать", – заявил глава государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия РФ, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины
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