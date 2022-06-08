Зеленский заявил, что тарифы на газ и электричество в следующем отопительном сезоне не изменятся

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов", – заявил президент.
Он сообщил, что Украина уже начала подготовку к отопительному сезону.
В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений.
31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.