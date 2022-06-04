"Позволит не повышать тарифы". Шмыгаль сообщил, что производители тепла будут получать газ по фиксированной цене

Шмыгаль: Цена на газ для производителей тепла будет зафиксирована на уровне 7,4 тыс. грн за 1 тыс. м³ Фото: kmu.gov.ua

"Цена будет зафиксирована на уровне 7,4 тыс. грн за 1 тыс. м³. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", – сказал он.

Также Шмыгаль сообщил, что с начала боевых действий украинские энергетики вернули свет для более 4,5 млн украинцев.

"85% семей на деоккупированных территориях снова со светом. Вся Киевщина снова с газом. Продолжаются ремонтные работы на Черниговском водоканале – на трех из пяти водонасосных станциях. Правительство выделило 150 млн грн, чтобы максимально быстро решить эту проблему", – рассказал глава правительства.

Также он проинформировал, что уже восстановлены водоснабжение и водоотвод в Ирпене, Буче, Гостомеле и Ворзеле Киевской области.

"Во всех областях ежедневно работают комиссии, фиксирующие повреждения. В четырех – сейчас зафиксировано 35 тыс. поврежденных или разрушенных объектов. Почти 75% из этих 35 тыс. находятся в Киевской области. По Харьковщине, Николаевщине, Донбассу и Луганщине сейчас трудно оценить, ведь активные бои и постоянные обстрелы там не прекращаются", – заявил премьер.