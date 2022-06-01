Кабмин Украины утвердил цену на газ для обеспечения граждан горячей водой

Кабмин утвердил постановление "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³", – говорится в сообщении.

К цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.