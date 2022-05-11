Кабмин предложит Раде ввести мораторий на повышение тарифов на период военного положения и полгода после него

"Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", – заявил Шмыгаль.
По его словам, в рамках этих законопроектов также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят поддерживать необходимый уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.
16 апреля президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на свет для населения при потреблении до 250 кВт-ч в месяц расти не будут.
Он также обещал общинам, которые принимают украинских переселенцев, компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.
В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений.