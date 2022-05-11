Кабмин предложит Раде ввести мораторий на повышение тарифов на период военного положения и полгода после него

Шмыгаль считает, что "в эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально" Фото: kmu.gov.ua

"Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", – заявил Шмыгаль.

По его словам, в рамках этих законопроектов также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят поддерживать необходимый уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.