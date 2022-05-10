Инфляция в Украине за год составила 16%. Овощи с начала года подорожали почти на 70% – Госстат

Данные Госстата свидетельствуют, что в апреле инфляция замедлилась по сравнению с мартом Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Госстат подсчитал, что цены на товары и услуги в стране с 1 января по 1 мая выросли в среднем на 11%.

Из продуктов с начала года больше всего подорожали овощи (на 69,3%) и фрукты (46,6%), из услуг значительно повысилась тарифы на воду (12,0%) и канализацию (14,9%).

Цены на горючее и смазочные материалы увеличились за четыре месяца почти на 20%.

Данные Госстата свидетельствуют, что рост инфляции в Украине замедлился в последний месяц, однако по-прежнему значительно превышает довоенные показатели.