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Шмыгаль анонсировал присоединение Украины к единой зоне платежей в евро

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Зона SEPA объединяет 35 стран
Зона SEPA объединяет 35 стран
Фото: ЕРА

Летом 2022 года Украина может присоединиться к SEPA – единой зоне, где отсутствуют различия между внутренними и международными платежами в евро. Об этом 24 мая сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. [...] Второе может произойти уже летом и позволит делать переводы в евро без каких-либо комиссий", – написал он.

Шмыгаль объяснил, что присоединение к роуминговому пространству Евросоюза "позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам".

Контекст:

Зона SEPA объединяет 27 государств – членов Евросоюза, Андорру, Исландию, Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Великобританию, а также Ватикан и регионы Майотту, Сен-Пьер и Микелон, Гернси, Джерси и остров Мэн.

Теги: Украина, евро, валюта, тарифы, Евросоюз, роуминг, премьер-министр, Денис Шмыгаль, ЕС
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