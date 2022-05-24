Шмыгаль анонсировал присоединение Украины к единой зоне платежей в евро

"Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. [...] Второе может произойти уже летом и позволит делать переводы в евро без каких-либо комиссий", – написал он.
Шмыгаль объяснил, что присоединение к роуминговому пространству Евросоюза "позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам".
Зона SEPA объединяет 27 государств – членов Евросоюза, Андорру, Исландию, Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Великобританию, а также Ватикан и регионы Майотту, Сен-Пьер и Микелон, Гернси, Джерси и остров Мэн.