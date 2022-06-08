Зеленский заявил, что Украина начинает подготовку к отопительному сезону

Зеленский: Делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества Фото: president.gov.ua

Он отметил, что правительство создало соответствующий штаб после совещания, которое состоялось во вторник. В нем участвовали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр экономики Юлия Свириденко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава "Энергоатома" Петр Котин и другие.

"Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан. Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в этот период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

"В то же время, делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", – сказал он.

Президент также анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск.

"Выполнение этой программы в ближайшие месяцы – это одна из топ-задач для министерства энергетики Украины", – заявилш глава государства.