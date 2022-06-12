Жданов: На админгранице Херсонской и Николаевской областей оккупанты уже строят третью линию обороны

"Николаев под боем, но угрозы продвижения российских войск там нет. Там они, кстати, строят на границе Николаевской и Херсонской областей уже третью линию обороны. То есть они делают глубоко эшелонированую оборону. Они собираются там держать рубежи, это будет форпост. Очень плохо, что у них есть плацдарм на правом берегу Днепра. Это очень плохо. Это дает возможность накапливания войск. Думаю, российский Генштаб так и рассуждает – что на перспективу это плацдарм для накаливания войск и создания группировки, которая могла бы двинуться в направлении Приднестровья. Но на сегодня идти на Николаев у них сил и средств нет. Про Одессу мы вообще не говорим, там есть еще одно такое естественное препятствие, как Южный Буг", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.