Зеленский о раздаче украинцам паспортов РФ: Больше похоже на попытку получить билет для бегства

Он отметил, что на оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.
"И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы желают российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно", – прокомментировал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях.
11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили немногим более 50 человек.