Зеленский о раздаче украинцам паспортов РФ: Больше похоже на попытку получить билет для бегства

Он отметил, что на оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.

"И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы желают российские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно", – прокомментировал президент.

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