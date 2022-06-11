"Украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу". Во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили около 50 человек

Об этом 11 июня в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"В Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека. В основном – это местные коллаборанты. В Мелитополе Запорожской области паспорта получили 30 человек", – написал он.

По словам Братчука, эта статистика показывает, что "украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу под названием "российский паспорт".

"Ждут, когда над ними снова развеется украинский флаг. Мелитополь и Херсон верьте в ВСУ", – отметил спикер Одесской ОВА.

Паспорт РФ, в частности, получил коллаборант, так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо, пишет в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС.

По состоянию на 1 января 2018 года население Мелитополя составляло около 154 тыс. человек, сообщается на сайте горсовета. В Херсоне, по данным на 1 января 2022 года, проживало 279,1 тыс. человек.

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