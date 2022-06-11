"Украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу". Во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили около 50 человек

Об этом 11 июня в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
"В Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека. В основном – это местные коллаборанты. В Мелитополе Запорожской области паспорта получили 30 человек", – написал он.
По словам Братчука, эта статистика показывает, что "украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу под названием "российский паспорт".
"Ждут, когда над ними снова развеется украинский флаг. Мелитополь и Херсон верьте в ВСУ", – отметил спикер Одесской ОВА.
Паспорт РФ, в частности, получил коллаборант, так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо, пишет в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС.
По состоянию на 1 января 2018 года население Мелитополя составляло около 154 тыс. человек, сообщается на сайте горсовета. В Херсоне, по данным на 1 января 2022 года, проживало 279,1 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях. "Российский паспорт – метка изгоя", – подчеркнул он.
По словам Подоляка, как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден".