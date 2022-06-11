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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу". Во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили около 50 человек

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Российский паспорт получил коллаборант Сальдо, отметило ТАСС
Российский паспорт получил коллаборант Сальдо, отметило ТАСС
Фото: depositphotos.com

В Мелитополе Запорожской области и Херсоне российские паспорта получили немногим более 50 человек.

Об этом 11 июня в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"В Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека. В основном – это местные коллаборанты. В Мелитополе Запорожской области паспорта получили 30 человек", – написал он.

По словам Братчука, эта статистика показывает, что "украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу под названием "российский паспорт".

"Ждут, когда над ними снова развеется украинский флаг. Мелитополь и Херсон верьте в ВСУ", – отметил спикер Одесской ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2368880246587197

Паспорт РФ, в частности, получил коллаборант, так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо, пишет в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС.

По состоянию на 1 января 2018 года население Мелитополя составляло около 154 тыс. человек, сообщается на сайте горсовета. В Херсоне, по данным на 1 января 2022 года, проживало 279,1 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях. "Российский паспорт – метка изгоя", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден".

Теги: Россия, Украина, Херсон, захват, оккупация, паспорт, Херсонская область, Мелитополь, нападение, Запорожская область, ВСУ, наступление, Одесская ОГА, война России против Украины, Владимир Сальдо, спикер, Сергей Братчук
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