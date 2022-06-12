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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российская армия имеет уже около 32 тыс. мертвых душ. Ради чего? Что это вам дало, Россия?

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Зеленский: Никто не может сказать, сколько будет продолжаться сожжение душ Россией
Зеленский: Никто не может сказать, сколько будет продолжаться сожжение душ Россией
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины постепенно освобождают захваченные российскими оккупантами территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 июня в обращении, которое было опубликовано в YouTube Офиса президента, а его текст – на сайте ОП.

"Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское. Есть определенные успехи в Запорожской области тоже", – сказал президент.

Он отметил, что "продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке" Луганской области.

"Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно. Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, уже июнь. Донбасс держится", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, понесенные оккупантами потери, "в том числе и на этом направлении, очень весомы".

"В целом российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тыс. мертвых душ. Ради чего? Что это вам дало, Россия? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но мы должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему прекрасному государству", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

О вторжении армии РФ в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в Северодонецке и его окрестностях – этот участок фронта Зеленский считал одним из самых сложных.

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