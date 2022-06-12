Зеленский: Российская армия имеет уже около 32 тыс. мертвых душ. Ради чего? Что это вам дало, Россия?

Зеленский: Никто не может сказать, сколько будет продолжаться сожжение душ Россией Фото: ЕРА

"Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское. Есть определенные успехи в Запорожской области тоже", – сказал президент.

Он отметил, что "продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке" Луганской области.

"Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно. Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, уже июнь. Донбасс держится", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, понесенные оккупантами потери, "в том числе и на этом направлении, очень весомы".

"В целом российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тыс. мертвых душ. Ради чего? Что это вам дало, Россия? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но мы должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему прекрасному государству", – заявил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube