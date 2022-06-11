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Зеленский: Российская пропаганда очень старается распространить дезинформацию о войне РФ против Украины

Зеленский обратился к участникам конференции в Сингапуре
Зеленский обратился к участникам конференции в Сингапуре
Фото: ЕРА

Россия распространяет в мире дезинформацию о своем вторжении в Украину, заявил в обращении к участникам конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму его выступления опубликовал 11 июня сайт главы государства.

"Российская пропаганда очень старается распространить и в ваших странах, как и во многих других, дезинформационный тезис о том, что война России против Украины – это что-то такое про НАТО, про роль Америки, про попытки Запада куда-то продвинуться в Европе", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что "война России против Украины – это далеко не только про Европу, это про глобально важные вещи".

"Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможным все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие, на благосостояние", – заявил он.

Зеленский повторил слова, сказанные одним из создателей сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю: "Если бы не было международного права, а большая рыба ела бы малую, а малая ела бы креветок, нас бы не было".

"Мы должны дорожить нашими возможностями. Мы должны ценить то, что стало возможным благодаря мудрому лидерству в прежние времена, благодаря борьбе многих поколений разных народов. Мы должны ценить то, что дает нам шанс жить в мире и работать ради общего блага в наших обществах и мире. А значит, мы должны остановить Россию. Должны остановить войну, которую это государство развязало против моего государства, пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизнь людей не имели никакого значения. Мы должны сломать способность России или любого другого государства в мире блокировать моря, уничтожать свободу мореходства", – заявил он.

Президент Украины считает, что нужны санкции и "зеркальные меры по ограничению обслуживания российских кораблей в портах".

"Россия должна чувствовать, что у ее агрессивной политики есть последствия, прежде всего для нее самой. А если этого не будет и если из-за российской блокады мы не сможем и в дальнейшем экспортировать наше продовольствие, которого как раз не хватает сейчас на глобальном рынке, мир ожидает жестокий продовольственный кризис и голод во многих странах Азии и Африки. Вслед за дефицитом продовольствия неизбежно придет политический хаос, который может привести к падению многих правительств, к краху многих политиков. И вы уже можете увидеть, как приближается эта катастрофа, просто взглянув на рост цен на базовые продукты на мировом рынке и в отдельных странах. Это прямое следствие действий России", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

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