Зеленский: Россия превратила Черное море в самое опасное море в мире

"Она хочет сделать невозможным, чтобы нации мира могли быть уверены в свободе мореплавания. В этой базовой свободе для мира и процветания в любом регионе планеты. С первых минут полномасштабной войны против Украины Россия заблокировала наши порты на Черном море с помощью своего флота. За время войны российские военные атаковали в том числе мирные торговые суда, а также били ракетами по нашей портовой инфраструктуре", – сказал Зеленский.
По словам президента Украины, "Черное море на сегодняшний день – самое опасное море мира, и это исключительно вина России".
"Еще 23 февраля этого года, накануне войны, в Черном море было возможно свободное и безопасное мореходство. [...] Я уверен, что вы все заинтересованы в том, чтобы была возможна свободная и независимая жизнь ваших народов, сохранение вашей культуры, вашего материального и ресурсного богатства. Чтобы никто не грабил ваше имущество, чтобы не вывозили ваши культурные ценности. Чтобы ни один вражеский флот не мог сделать ваши моря опасными для мореплавания", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Военно-Морских сил Украины на 6 июня, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 300 ракет из акватории Черного моря.
Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега, сообщал пресс-центр ВМС ВСУ. "Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. По его данным, группировка оккупантов в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки.