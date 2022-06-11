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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия превратила Черное море в самое опасное море в мире

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Российские военные атаковали в том числе гражданские суда
Российские военные атаковали в том числе гражданские суда
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

После открытого вторжения в Украину 24 февраля Россия нарушила мореплавание в Черном море. Об этом в обращении к участникам конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму его выступления опубликовал 11 июня сайт главы государства.

"Она хочет сделать невозможным, чтобы нации мира могли быть уверены в свободе мореплавания. В этой базовой свободе для мира и процветания в любом регионе планеты. С первых минут полномасштабной войны против Украины Россия заблокировала наши порты на Черном море с помощью своего флота. За время войны российские военные атаковали в том числе мирные торговые суда, а также били ракетами по нашей портовой инфраструктуре", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, "Черное море на сегодняшний день – самое опасное море мира, и это исключительно вина России".

"Еще 23 февраля этого года, накануне войны, в Черном море было возможно свободное и безопасное мореходство. [...] Я уверен, что вы все заинтересованы в том, чтобы была возможна свободная и независимая жизнь ваших народов, сохранение вашей культуры, вашего материального и ресурсного богатства. Чтобы никто не грабил ваше имущество, чтобы не вывозили ваши культурные ценности. Чтобы ни один вражеский флот не мог сделать ваши моря опасными для мореплавания", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Военно-Морских сил Украины на 6 июня, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 300 ракет из акватории Черного моря.

Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега, сообщал пресс-центр ВМС ВСУ. "Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. По его данным, группировка оккупантов в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки.

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