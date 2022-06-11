Зеленский: Россия превратила Черное море в самое опасное море в мире

"Она хочет сделать невозможным, чтобы нации мира могли быть уверены в свободе мореплавания. В этой базовой свободе для мира и процветания в любом регионе планеты. С первых минут полномасштабной войны против Украины Россия заблокировала наши порты на Черном море с помощью своего флота. За время войны российские военные атаковали в том числе мирные торговые суда, а также били ракетами по нашей портовой инфраструктуре", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, "Черное море на сегодняшний день – самое опасное море мира, и это исключительно вина России".

"Еще 23 февраля этого года, накануне войны, в Черном море было возможно свободное и безопасное мореходство. [...] Я уверен, что вы все заинтересованы в том, чтобы была возможна свободная и независимая жизнь ваших народов, сохранение вашей культуры, вашего материального и ресурсного богатства. Чтобы никто не грабил ваше имущество, чтобы не вывозили ваши культурные ценности. Чтобы ни один вражеский флот не мог сделать ваши моря опасными для мореплавания", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)