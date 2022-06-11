Зеленский: Нужен седьмой санкционный пакет против России, он должен стать еще более мощным

Под санкции ЕС должны попасть все российские должностные лица и судьи, "работающие на войну и репрессии", считает Зеленский Фото: EPA

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента.

"Я благодарен Европейскому союзу за санкционную политику против России, которая очень помогает в нашей борьбе. Шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на Россию из-за войны. Но война продолжается. Следовательно, нужен седьмой санкционный пакет, и он должен стать еще более мощным", – считает Зеленский.

По его мнению, под санкции должны попасть "все российские должностные лица и судьи, работающие на войну и репрессии".

"Европейский союз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков – без исключения. Прежде всего это касается "Газпромбанка", одного из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики РФ. Также нужны санкции в отношении всех российских компаний, которые так или иначе помогают государству в военной сфере или в подавлении демократии и свободы слова, – отметил президент. – И, конечно, Европейский союз ради собственного блага должен быстрее работать над полным отказом от российских энергоресурсов. Это фундаментальный вопрос безопасности для всех – и для Украины, и для каждого государства ЕС".

Украина также работает и над другими направлениями санкционной политики, резюмировал Зеленский.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил 8 июня, что Украина представила Евросоюзу предложения по седьмому пакету санкций против России. По его словам, основная задача ограничений очень простая – "надо убить российский экспорт".

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