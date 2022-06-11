Зеленский: Нужен седьмой санкционный пакет против России, он должен стать еще более мощным

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента.
"Я благодарен Европейскому союзу за санкционную политику против России, которая очень помогает в нашей борьбе. Шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на Россию из-за войны. Но война продолжается. Следовательно, нужен седьмой санкционный пакет, и он должен стать еще более мощным", – считает Зеленский.
По его мнению, под санкции должны попасть "все российские должностные лица и судьи, работающие на войну и репрессии".
"Европейский союз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков – без исключения. Прежде всего это касается "Газпромбанка", одного из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики РФ. Также нужны санкции в отношении всех российских компаний, которые так или иначе помогают государству в военной сфере или в подавлении демократии и свободы слова, – отметил президент. – И, конечно, Европейский союз ради собственного блага должен быстрее работать над полным отказом от российских энергоресурсов. Это фундаментальный вопрос безопасности для всех – и для Украины, и для каждого государства ЕС".
Украина также работает и над другими направлениями санкционной политики, резюмировал Зеленский.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил 8 июня, что Украина представила Евросоюзу предложения по седьмому пакету санкций против России. По его словам, основная задача ограничений очень простая – "надо убить российский экспорт".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.