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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ перешли в контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области – горсовет Херсона

Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки, отметили в Херсонском горсовете
Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки, отметили в Херсонском горсовете
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят контрнаступательные действия в Херсонской области в направлении трех населенных пунктов.

Об этом 11 июня сообщается в Facebook Херсонского горсовета.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки Херсонской области, – говорится в сообщении. – Под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское".

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/330493495934973

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило в Facebook о достаточно интенсивных боевых действиях на админгранице Херсонской с соседними областями, в частности – в Бериславском районе.

В результате столкновений повреждено много домов и зданий, ранены мирные жители.

В то же время российские оккупанты укрепляют рубежи обороны и подтягивают резервы с целью защитить налаженную ими поставку воды из Херсонской области в аннексированный Крымский полуостров.

"Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов", – подчеркнуло командование "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/354554790126933/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ заявил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Об успешных контратаках ВСУ в Херсонской области сообщала разведка Великобритании.

В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, псевдореферендумы о "присоединении" готовятся на середину июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, горсовет, Александровка, ВСУ, наступление, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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