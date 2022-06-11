ВСУ перешли в контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области – горсовет Херсона

Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки, отметили в Херсонском горсовете Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом 11 июня сообщается в Facebook Херсонского горсовета.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки Херсонской области, – говорится в сообщении. – Под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское".

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило в Facebook о достаточно интенсивных боевых действиях на админгранице Херсонской с соседними областями, в частности – в Бериславском районе.

В результате столкновений повреждено много домов и зданий, ранены мирные жители.

В то же время российские оккупанты укрепляют рубежи обороны и подтягивают резервы с целью защитить налаженную ими поставку воды из Херсонской области в аннексированный Крымский полуостров.

"Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов", – подчеркнуло командование "Юг".

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