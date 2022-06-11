ВСУ перешли в контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области – горсовет Херсона

Об этом 11 июня сообщается в Facebook Херсонского горсовета.
"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки Херсонской области, – говорится в сообщении. – Под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское".
Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило в Facebook о достаточно интенсивных боевых действиях на админгранице Херсонской с соседними областями, в частности – в Бериславском районе.
В результате столкновений повреждено много домов и зданий, ранены мирные жители.
В то же время российские оккупанты укрепляют рубежи обороны и подтягивают резервы с целью защитить налаженную ими поставку воды из Херсонской области в аннексированный Крымский полуостров.
"Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов", – подчеркнуло командование "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ заявил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Об успешных контратаках ВСУ в Херсонской области сообщала разведка Великобритании.
В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, псевдореферендумы о "присоединении" готовятся на середину июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).