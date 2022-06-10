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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Херсона о "референдуме" оккупантов: Для его проведения нужно поменять мышление и ментальность людей

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По словам Колыхаева, жители региона нуждаются в поддержке со стороны центральной власти
По словам Колыхаева, жители региона нуждаются в поддержке со стороны центральной власти
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

Для того, чтобы провести так называемый референдум на временно оккупированной территории Херсонской области, российским захватчикам придется поменять мышление местных жителей. Такое мнение в опубликованном 9 июня интервью российскому изданию "Настоящее время" выразил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Референдум" – это достаточно сложный процесс. Для того, чтобы провести качественный "референдум", нужно поменять мышление и ментальность людей. Второе. То, что люди сейчас записываются на получение паспортов, – они записываются по разным причинам. Не хочу их сейчас озвучивать, но это действительно правда. Нужно поменять мышление, проводить социальные исследования и смотреть те посылы, которые необходимы для горожан. Получится у них провести этот "референдум" или не получится – это все зависит от того, насколько они смогут поменять мышление людей. Потому что другого пути решения вопроса, кроме как изменить мышление людей и их идеологию, я не вижу", – сказал Колыхаев.

По его словам, жители региона нуждаются в поддержке со стороны центральной власти в виде социальных выплат, а также выплат заработных плат и пенсий.

"Это даст возможность показать, что действительно центр поддерживает Херсонскую область. Это очень важно на данный момент не только для города Херсона, но и для всех оккупированных территорий, которые сейчас есть. И самый главный момент – нужно понимать территориальность, потому что все время идет линия смещения боевых действий. И нужно понимать, по какой территории будет проводиться тот или иной "референдум", потому что линия смещения боевых действий все время мигрирует, идут позиционные бои и происходит занятие тех или иных позиций. Это сложный процесс, наверное, поэтому они и отодвигают позицию по проведению "референдума" на сентябрь. Может быть, это будет и конец года", – отметил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

По данным разведки, оккупанты собирались проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР"

Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.

В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.

В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, псевдореферендумы о "присоединении" готовятся на середину июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).

Теги: Россия, Украина, Херсон, референдум, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, ОРДЛО, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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