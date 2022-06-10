Мэр Херсона о "референдуме" оккупантов: Для его проведения нужно поменять мышление и ментальность людей

"Референдум" – это достаточно сложный процесс. Для того, чтобы провести качественный "референдум", нужно поменять мышление и ментальность людей. Второе. То, что люди сейчас записываются на получение паспортов, – они записываются по разным причинам. Не хочу их сейчас озвучивать, но это действительно правда. Нужно поменять мышление, проводить социальные исследования и смотреть те посылы, которые необходимы для горожан. Получится у них провести этот "референдум" или не получится – это все зависит от того, насколько они смогут поменять мышление людей. Потому что другого пути решения вопроса, кроме как изменить мышление людей и их идеологию, я не вижу", – сказал Колыхаев.

По его словам, жители региона нуждаются в поддержке со стороны центральной власти в виде социальных выплат, а также выплат заработных плат и пенсий.

"Это даст возможность показать, что действительно центр поддерживает Херсонскую область. Это очень важно на данный момент не только для города Херсона, но и для всех оккупированных территорий, которые сейчас есть. И самый главный момент – нужно понимать территориальность, потому что все время идет линия смещения боевых действий. И нужно понимать, по какой территории будет проводиться тот или иной "референдум", потому что линия смещения боевых действий все время мигрирует, идут позиционные бои и происходит занятие тех или иных позиций. Это сложный процесс, наверное, поэтому они и отодвигают позицию по проведению "референдума" на сентябрь. Может быть, это будет и конец года", – отметил мэр.

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