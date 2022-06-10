Россия не отказалась от планов провести "референдумы" на оккупированных территориях – Маляр

"Нам известно, что Россия осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов. То есть Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока что это не удалось сделать. Не удалось, потому что Украинское государство работает и борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично", – сказала Маляр.
Замминистра отметила, что временно оккупированные территории постоянно посещают представители российских властей разных уровней – как регионального, так и центрального. Россияне активизировали деятельность по социально-экономической и политической интеграции украинских территорий в РФ
"Они готовят практические действия по интеграции нашей территории в состав России. Пытаются проводить те действия, которые они совершали в 2014 году", – сказала Маляр.
Она подчеркнула, что Россия также продолжает тактику террора относительно украинцев на временно оккупированных территориях, а также решает за счет этих регионов свою продовольственную и демографическую задачи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля Киевская, Черниговская и Сумская область были освобождены от оккупантов. По состоянию на 10 июня российские оккупационные войска контролируют часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
По данным разведки, оккупанты собирались проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.
В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.
В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала 9 июня "Медуза" со ссылкой на три источника в Кремле. По данным источников, псевдореферендумы о "присоединении" готовятся на середину июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (день голосования на выборах губернаторов в России).