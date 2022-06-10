Россия не отказалась от планов провести "референдумы" на оккупированных территориях – Маляр

Маляр: Россияне пытаются проводить те действия, которые они совершали в 2014 году Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Нам известно, что Россия осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов. То есть Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока что это не удалось сделать. Не удалось, потому что Украинское государство работает и борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично", – сказала Маляр.

Замминистра отметила, что временно оккупированные территории постоянно посещают представители российских властей разных уровней – как регионального, так и центрального. Россияне активизировали деятельность по социально-экономической и политической интеграции украинских территорий в РФ

"Они готовят практические действия по интеграции нашей территории в состав России. Пытаются проводить те действия, которые они совершали в 2014 году", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что Россия также продолжает тактику террора относительно украинцев на временно оккупированных территориях, а также решает за счет этих регионов свою продовольственную и демографическую задачи.

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